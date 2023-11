Kelly Milan: rossoneri in pressing già per gennaio, ma c’è un ostacolo. Le novità

Kelly Milan: rossoneri in pressing per provare a mettere a segno il colpo già a gennaio, ma c’è un ostacolo. Le novità

Nella lista dei difensori centrali seguiti dal Milan in vista di gennaio c’è anche Lloyd Kelly, difensore di proprietà del Bournemouth e in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il 25enne piace molto ai rossoneri che vorrebbero regalarlo a Pioli già a gennaio, ma devono fare i conti con un primo ostacolo. Il club inglese, infatti, non sembra intenzionato a privarsene a stagione in corso nonostante sia in scadenza. La strada dunque è in salita. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.