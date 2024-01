Kean Milan, la Juve apre al prestito dell’attaccante: tre soluzioni. Cosa sta succedendo

Kean Milan, la Juve apre al prestito dell’attaccante: tre soluzioni per il futuro del giocatore. Tutti i dettagli

La Juventus ha aperto al prestito di Moise Kean, attaccante che in bianconero è ormai chiuso dall’inattesa esplosione di Yildiz.

Come riportato da Nicolò Schira, per il suo futuro ci sono tre piste: Monza, Fiorentina (soluzione preferita in Serie A dal giocatore) e anche l’estero (per ultimo l’inserimento del Rennes). Kean era stato oggetto di riflessioni anche in casa rossonera.