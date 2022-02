Kamara Milan: colpo sfumato? Ecco dove può andare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i nomi accostati al Milan per il centrocampo c’è quello di Kamara del Marsiglia. Un colpo che potrebbe però sfumare, ecco perchè

In Spagna sono sicuri, il suo futuro non sarà né ai rossoneri né alla Roma: stando a La Razon, l’Atletico Madrid è la pista più percorribile per il centrocampista in scadenza con il club francese.