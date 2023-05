Kamada Milan, è lui il primo obiettivo per la trequarti: le novità sul giapponese e l’offerta avanza dai rossoneri

La dirigenza del Milan ha individuato da tempo, per un’operazione low cost, Kamada dell’Eintracht Francoforte come rinforzo ideale per la trequarti della prossima stagione.

Il giapponese può valutare la proposta dei rossoneri che si aggira attorno ai tre milioni a stagione. Potrebbe essere lui il rinforzo giusto per Pioli. A riportarlo è il Corriere dello Sport.