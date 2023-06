Kamada Milan, rossoneri ancora al lavoro per il giapponese: ecco cosa manca per la chiusura dell’operazione

Daichi Kamada è sempre più vicino al Milan, ma l’affare non è ancora chiuso e per questo i rossoneri rimangono sull’attenti (soprattutto tenuto conto che il giocatore è svincolato).

Come riportato da Fabrizio Romano, il giapponese ora sta aspettando che il Milan ottenga il via libera sui dettagli tecnici dell’accordo per poi sbarcare in Italia.