Kamada ha detto sì al Milan! Tutti i dettagli dell’offerta presentata dai rossoneri e cosa manca per chiudere

Il Milan è in pole position per Kamada, 26enne giapponese in scadenza di contratto con l’Eintracht Francoforte. I contatti, si legge su Tuttosport, si sono intensificati negli ultimi giorni.

Kamada ha già dato il suo sì a un contratto di tre-quattro anni da circa 3 milioni a stagione. La palla adesso è fra i piedi di Maldini e Massara, che dovranno decidere se finalizzare il colpo o attendere ancora.