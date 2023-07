Kamada Milan, Mourinho tenta lo sgarbo: la Roma si gioca questa carta per provare ad arrivare al giapponese

Si scalda la pista Kamada-Roma. Dopo la brusca frenata del Milan, che non ha ancora chiuso un affare che sembrava destinato ad andare in porto in tempi rapidi, i giallorossi sono pronti a fare sul serio.

Come riportato da Calciomercato.com, infatti, il club allenato da Mourinho insiste ora per l’ex Eintracht. I giallorossi sono pronti a giocarsi anche la carta Ndicka, neo acquisto ed amico di Kamada.