Kalulu Milan, Ibrahimovic CONFERMA: «Dobbiamo valutare un aspetto FONDAMENTALE e parlare con lui»

Kalulu-Milan, Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa, ha confermato la possibile partenz di Kalulu direzione Juve

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Emerson Royal, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della situazione di Pierre Kalulu, calciatore in uscita nel calciomercato Milan:

KALULU – «Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra».

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC