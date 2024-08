Conferenza stampa Ibrahimovic: «Vogliamo una squadra compatta, Cardinale vuole spendere ma..»

Conferenza stampa Ibrahimovic: le parole del dirigente rossonero nel giorno della presentazione di Emerson Royal. Queste le sue dichiarazioni

Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Emerson Royal come nuovo giocatore del Milan. Ecco cosa ha detto:

TRATTATIVA – «Benvenuto al black panter, portiamo un giocatore che gioca con intensità e grinta, Fonseca così ha più soluzioni, con lui diventiamo ancora più forti. Siamo contenti e carichi. lui è il giorno 5»

CARDINALE – «Cardinale è in città, abbiamo parlato di varie cose, niente di nuovo. Vuole che si spenda di più ma io dico di no perché bisogna spendere il giusto. Spendiamo quello che serve per rinforzare»

KALULU – «Bisogna parlare con lui e trovare il meglio per lui. Oggi non posso rispondere. Bisogna capire cosa è meglio per lui e per il club. Mi spiace che Florenzi si sia fatto male ma con Emerson abbiamo un extra rinforzo per la squadra»

GIORNO 5 – «Non significa altri 2 giorni, altri 2 acquisti. Poi vediamo, è tutto sotto controllo, abbiamo la nostra strategia da seguire, sappiamo esattamente cosa stiamo facendo»

SOSTITUTO KALULU – «Vogliamo una squadra compatta. Offensivamente siamo compatti e forti, non vedo qualche movimento. Parte difensiva con Emerson, Pavlovic. Poi vediamo, forse c’è spazio per qualcosa di extra. Stiamo lavorando»

CENTROCAMPISTA – «Lui il sesto giorno? Si è una possibilità, può essere»

NUOVO RUOLO – «Tanto lavoro si, è un lavoro divertente, quando lavori con gente forte diventi forte. Imparo ogni giorno»

DUPLANTIS – «Complimenti a Duplantis per il record: io non c’entro niente con la maglia, è un tifoso del Milan. E’ un grande rappresentante della Svezia: quando ho smesso io qualcuno doveva portare avanti il lavoro, perché il calcio è morto in Svezia dopo di me..»

ATTACCARE O DIFENDERE – «La scelta di Emerson è perchè ha equilibrio nell’attaccare e difendere. Il suo modo di giocare è perfetto per le idee di Fonseca. Noi giochiamo per attaccare, non siamo in campo per difendere i risultati ma per fare i risultati»

BERLUSCONI – «Quando parliamo di Silvio Berlusconi è una persona a cui tengo tanto. Prima volta che sono venuto al Milan mi ha dato la felicità: ho avuto tanta stima della persona. Mi spiace che non c’è più ma rimane sempre nella nostra memoria. Stasera giochiamo il Trofeo Berlusconi, un tributo per lui. Provo sempre a portare e trasmettere quello che mi ha insegnato lui: per me era un grande e siamo qui grazie a lui, era il Milan. Tutti hanno rispetto e gratitudine verso di lui»