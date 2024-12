Kalulu, scoppia la polemica intorno all’ex Milan! Cosa è successo in Juve Bologna

Kalulu, l’ex difensore del Milan fa discutere per la mancata espulsione in Juve Bologna: ecco cosa è successo



Juve Bologna è destinata a trascinarsi alcune polemiche arbitrali per quanto successo all’Allianz Stadium nel primo tempo. L’attaccante rossoblù Odgaard (ex Inter), è stato atterrato da dietro dopo un incrocio di gambe con Kalulu, ex Milan, mentre si apprestava a involarsi tutto solo verso la porta difesa da Perin.

L’arbitro Marchetti non ha ravvisato alcun fallo, scatenando l’ira della squadra ospite. Dopo un breve check, anche il Var ha confermato la decisione del campo, giudicando che non ci fossero gli estremi per il cartellino rosso nei confronti del difensore juventino.