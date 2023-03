Kalulu: «Alla mia età posso sempre migliorare»

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha parlato dei possibili miglioramenti in tutti gli aspetti del suo gioco: le sue dichiarazioni

Durante la conferenza stampa dal ritiro della Francia U21, il difensore del Milan, Pierre Kalulu, ha dichiarato:

«Penso che da un punto di vista generale, almeno nella mia posizione, si possa sempre progredire, cercare altre cose. Che si tratti dell’aspetto difensivo o offensivo a seconda della posizione in cui giocherò, se centrale o laterale. Naturalmente, ho molte cose da migliorare. Anche se sembra un po’ banale, ma sia che si tratti di punti di forza che di punti deboli, sono a un’età e a un livello in cui posso cercare di andare un po’ più in alto e spingere tutti gli aspetti del mio gioco».

