Kalulu, contro il Torino l’ottava presenza in stagione: la prima nel suo ruolo

Quella contro il Torino di questa sera sarà l’ottava presenza nella stagione di Pierre Kalulu, la prima come terzino destro

Pierre Kalulu sarà titolare questa sera nell’ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino. Per l’ex Lione è la presenza numero 8 in stagione, la sesta dal 1′ minuto.

Sarà inoltre la prima volta che Pioli lo schiererà come terzino destro, ruolo che ha sempre ricoperto in carriera ma in cui non era mai stato utilizzato per via degli infortuni nel pacchetto centrale della difesa rossonera.