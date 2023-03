Kalulu a L’Equipe: «Cambiare modo di giocare ci ha aiutato»

Pierre Kalulu ha rilasciato qualche dichiarazione al canale televisivo La Chaine L’Equipe. Le parole del difensore del Milan

Pierre Kalulu ha rilasciato qualche dichiarazione al canale televisivo La Chaine L’Equipe. Le parole del difensore classe 2000 del Milan.

GENNAIO – «Gennaio è stato un mese difficile, è la prima volta che succede da quando sono al Milan. A febbraio siamo riusciti a ribaltare le cose.»

MALDINI – «È molto importante quotidianamente, è all’allenamento tutti i giorni e ci dà dei piccoli consigli. Vogliamo tutti fare bene quando una leggenda così ti guarda.»

LISTA CONVOCATI FRANCIA – «Se la guarderò il 16 marzo? La guardo da quando sono piccolo, ora presterò più attenzione alle prestazioni.»

CAMBIO MODULO – «Ultimamente abbiamo cambiato il nostro modo di giocare e questo ci ha aiutato molto. Abbiamo fatto delle belle partite senza subire gol.»

SE GIROUD, MAIGNAN E THEO STANNO CONSIGLIANDO A DESCHAMPS DI CONVOCARTI – «È una decisione del c.t., mi stanno dando dei consigli»

TOTTENHAM – «È una partita importante per la squadra, l’identità del club è in questa competizione, quindi significa che dobbiamo fare bene.»

DUE ANNI FA PIOLI TI CHIESE SE GIOCAVI DA CENTRALI, RISPOSI DI SÌ ANCHE SE NON CI AVEVI MAI GIOCATO – «Al momento era una bugia, ma mi ha permesso di impormi. Mentirò ancora per poter giocare? Perché no (ride n.d.r.)»