Kaladze: «Il Milan è nel mio CUORE, spero di poter FESTEGGIARE la vittoria della Champions League insieme». L’intervista

Kaladze, ex difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista al sito del club rossonero in vista delal sfida di Champions League contro il Liverpool.

LA PRIMA CHAMPIONS – «Difficile trasmettere con le parole le emozioni che senti quando vinci la Coppa Campioni. Ogni bambino ha un grande sogno, vincere la Champions. Dio mi ha dato la possibilità di vincerla 2 volte, sono contentissimo. Il Milan mi ha dato tantissimo come uomo e calciatore. In maglia rossonera ho vinto tutto quello che si poteva vincere: 2 Champions, Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale, 1 scudetto, 1 Coppa Italia. Sono veramente molto orgoglioso di aver indossato al maglia rossonera».

ANEDDOTO DOPO LA FINALE VINTA – «Tutte le partite erano importanti, soprattutto quelle in Champions League. Quadno abbiamo vinto la prima Champions è stata una cosa bellissima. Mi ricordo dopo la partita quando siamo tornati in albergo che nessuno riusciva a dormire. C’era un grande campo in albergo ed eravamo molto tesi per l’emozione di aver vinto la Champions. Abbiamo giocato a calcio fino alla mattina… Avevamo giocatori importanti, ma eravamo come un famiglia. I risultati? Abbiamo vinto tutto, abbiamo fatto 10 anni bellissimi».

IMPEGNO IN POLITICA – «Il lavoro che sto facendo oggi è molto importante. Seguo la città dove abitano 1 milione e 500 mila abitanti. La vita che ho fatto al Milan mi aiuta molto, tantissimo. La responsabilità di avere risultati al massimo, lavorare e fare bene. Se non metti cuore, anima e tutto è impossibile ricevere quello che aspetti. Tutti dicono che calcio e politica sono diversi, io dicod i no. Lavorando da soli anche nel calcio non puoi fare niente senza squadra e gruppo, in politica è uguale. Senza calcio non posso vivere».

IL RAPPORTO COL MILAN – «Il Milan è nel mio cuore, quando ho possibilità vengo anche a Sna Siro. Per il Milan e i tifosi la Champions è importantissima. Faccio un grande tifo per il Milan. Mi auguro un giorno insieme festeggiamo la vittoria della Champions».