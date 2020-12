Kabak: il Liverpool tentenna, il Milan è ancora in gioco

Il Liverpool non ha ancora tentato l’affondo per quanto riguarda Kabak. Il Milan vuole sfruttare il tentennamento dei Reds

Il giocatore interessa per sostituire l'infortunato Van Dijk, ma non è stata ancora presa la decisione definitiva.

I rossoneri vogliono approfittare di questo tentennamento per chiudere l’operazione con l’agente del forte difensore centrale. L’obiettivo è trovare un accordo con il giocatore entro i primi di gennaio, battendo sul tempo la concorrenza.