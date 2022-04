Verso Juventus Women-Milan: una bianconera positiva, due guarite. Le ultime verso il ritorno selle semifinali di Coppa Italia

Lina Hurtig positiva al Covid. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus Women ha reso nota la positività dell’attaccante; guarite, invece, Barbara Bonansea e Annahita Zamanian. Di seguito riportata la nota del club bianconero in avvicinamento alla gara di Coppa Italia col Milan.

«Juventus Football Club comunica che Lina Hurtig è risultata positiva al Covid-19. La calciatrice è stata posta in isolamento, in accordo con l’Autorità Sanitaria competente e in ossequio al protocollo in vigore. Si comunica inoltre che Barbara Bonansea e Annahita Zamanian sono state sottoposte a controllo diagnostico (tampone) che ha dato esito negativo e, pertanto, non sono più sottoposte a regime di isolamento».