L’attaccante della Juventus Alvaro Morata non è stato convocato per il match di oggi contro l’Udinese per un problema muscolare

Alvaro Morata è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Andrea Pirlo per il posticipo di campionato in programma questa sera tra la Juventus e l’Udinese. Il motivo di questa esclusione a sorpresa è stato spiegato da un comunicato ufficiale della Vecchia Signora, che recita «Alvaro Morata non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri».

Ricordiamo che mercoledì la Juve sfiderà il Milan a San Siro in uno dei big match più attesi della stagione. Staremo a vedere se lo spagnolo riuscirà a recuperare per l’appuntamento.