Juventus, momento negativo per i bianconeri. Agnelli è però tranquillo

Juventus, momento negativo. Agnelli è però tranquillo: pensa questo della rosa. Il pensiero del presidente sull’inizio di stagione

Andrea Agnelli e Federico Cherubini conoscono bene Massimiliano Allegri (e ne sono amici), sanno come le parole in conferenza e nello spogliatoio sono propedeutiche a dare la scossa ai ragazzi. Non c’è preoccupazione per il momento negativo della Juventus, anche perché Max è sempre stato perfettamente consapevole del piano avviato con le scelte di mercato.

Tutto sotto controllo quindi. O quasi. Perché il nervosismo per l’inizio disastroso e sfortunato non lascia tranquillo nessuno in società. C’è fiducia nella rosa che viene considerata di primissimo livello per qualità e profondità, così come c’è fiducia nella capacità del tecnico di aggiustare la situazione con le sue idee. Lo scrive Tuttosport.

