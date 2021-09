Infortunio De Sciglio: le condizioni del terzino in vista del Milan

Mattia De Sciglio ha accusato un fastidio al flessore: il terzino bianconero svolge allenamento personalizzato in palestra

Massimiliano Allegri deve fare i conti con lo stop di Mattia De Sciglio. Il terzino classe 1992 non è con i compagni in campo alla Continassa ma svolge allenamento personalizzato in palestra a causa di un fastidio al flessore.

La sua presenza, dunque, non è certa contro il Milan anche se la gara è in programma domenica sera. Da valutare dunque l’evoluzione del suo recupero considerando che Allegri ha recuperato sia Danilo che Cuadrado, per il ruolo di terzino destro.