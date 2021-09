Convocati Milan per la Juve: la lista di Pioli per il match

Mister Pioli ha convocato ventidue giocatori per la trasferta di Torino. Il portiere Maignan farà parte della spedizione, mentre è stato (ri)chiamato Andrea Conti, vista l’indisponibilità di Calabria e di altri elementi nella rosa. Ecco, nel dettaglio, la lista completa:

PORTIERI: Maignan, Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI: Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

📜 Our squad travelling to Turin for #JuveMilan

📜 I convocati per il big match di Torino #OPPOReno6Series #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) September 19, 2021