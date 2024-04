Juve Milan, Pioli con l’emergenza difesa: il tecnico sta pensando a QUESTA soluzione

Juve-Milan, Stefano Pioli deve fare i conti con l’emergenza in difesa: ecco a cosa sta pensando il tecnico

Come riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli deve fronteggiare un’importante emergenza in difesa in vista della sfida di sabato contro la Juve.

Il tecnico del Milan infatti dovrà rinunciare agli squalificati Tomori, Theo Hernandez e Calabria e non sa ancora se potrà contare sull’acciaccato Kjaer. La soluzione ad oggi più probabile, con il rientro di Thiaw dalla squalifica, e di piazzare Florenzi a sinistra e uno tra Musah e Terracciano a destra con Gabbia che andrebbe a completare il pacchetto arretrato.