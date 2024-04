Juve Milan: ballottaggio in attacco per Pioli, la possibile mossa a sorpresa dell’allenatore

Sabato pomeriggio il Milan affronterà la Juve in campionato. Ballottaggio in attacco per Pioli, la possibile mossa a sorpresa

Il Milan si prepara ad affrontare la Juventus in campionato, nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023-24. In vista della partita, ballottaggio in attacco per i rossoneri con Pioli che pensa alla possibile mossa a sorpresa:

l’allenatore infatti è indeciso se partire con Loftus Cheek o Chukwueze dal primo minuto con il centrocampista leggermente favorito. Vedremo se sarà così o Pioli punterà sul nigeriano