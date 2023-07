Juve, in arrivo la decisione UEFA: ecco il possibile scenario. L’organo europeo potrebbe optare per l’esclusione dalla Conference

Deciso nelle ultime giornate di Serie A, complice anche la sconfitta contro il Milan, la Juve si è qualificata alla Conference League. I bianconeri però sono attesi di una decisione UEFA sulla prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport la decisione dell’organo del controllo finanziario dell’UEFA in merito al caso Juventus è attesa nei prossimi giorni. Tutto sembra portare a un’esclusione per un anno dalle coppe europe: questo significa niente Conference League 2023/24. Non optando per un ricorso al TAS, la Juve potrebbe mettere al sicuro la partecipazione alla Champions League 2024/25. A giocare la terza coppa europea sarebbe invece la Fiorentina.