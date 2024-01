Juric dopo la vittoria: «Il Toro c’è. Ho un buon gruppo e la classifica mi piace ma…». Le parole dell’allenatore del Torino

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato nel post partita della gara contro il Cagliari che ha portato i granata a 14 punti dal Milan. Le sue dichiarazioni a SkySport:

PAROLE – «Attacco? Oggi hanno fatto molto bene, a volte con le squadre chiuse abbiamo problemi. Potevamo fare più gol, ci è mancata un po’ di cattiveria per chiuderla prima. Il Toro c’è, abbiamo cambiato spirito più che modulo. Abbiamo fatto dei tagli importanti, ho un buon gruppo. Il Cagliari è forte con questi lanci lunghi e gli attaccanti pesanti ma abbiamo avuto un buon spirito, prima queste partite non le vincevamo mai. Adesso quando ci alleniamo pensiamo ai particolari, non all’impegno dei singoli, questo aiuta. Ci stiamo trovando, Sanabria oggi ha fatto il finto nove come piace a lui. Oggi siamo stati bravi ma vediamo gli infortunati. Ci sono cose da migliorare, mi piacciono i gruppo, classifica e spirito».