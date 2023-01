Juric: «Coppa Italia? Vogliamo far sognare i tifosi»

Ivan Juric, allenatore del Torino ha parlato così ai canali ufficiali del club sulla sfida ai rossoneri in Coppa Italia

«Abbiamo adesso l’occasione di fare un grande risultato in una grandissima partita. Abbiamo solo tre o due giorni per prepararci per questo. Contro il Milan sarebbe bellissimo dare una gioia ai nostri tifosi e poter sognare anche noi un po’. Vogliamo fare un grande risultato»