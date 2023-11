Jovic ancora bocciato dai giornali, la Gazzetta sentenzia: «Non è da Milan»

Jovic ancora bocciato dai giornali dopo la prestazione di ieri contro l’Udinese: «Mai pericoloso, non è da Milan»

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha analizzato la prestazione di Luka Jovic, autore di un’altra partita da dimenticare. Altra chance non adeguatamente sfruttata dal serbo.

Per l’attaccante serbo inevitabile il 4 in pagella: «C’è da spostare un centravanti da centro area: spesso fermo, impreciso in controlli e in appoggi, mai pericoloso. Non da Milan» si legge.