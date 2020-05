Jovic spinge per la cessione, il giocatore ne parla con il Real Madrid

Jovic, il giocatore vorrebbe la cessione (anche in prestito). Il Real Madrid disposto ad accontentarlo in estate

Tutto in sospeso per Jovic, il forte attaccante del Real Madrid. Il Milan, dopo l’infortunio del giocatore, ha mollato un po’ la presa per cercare attaccanti che diano maggiori sicurezze. L’operazione non si può dire che sia saltata, ma i rossoneri attendono semmai le mosse del Real. Il centravanti ex Eintracht Francoforte avrebbe chiesto formalmente la cessione alle merengues: anche l’ipotesi prestito sarebbe ben accetta.

A questo punto potrebbe essere lo stesso agente dell’attaccante a contattare il Milan per riaprire la trattativa.