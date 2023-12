Jovic eroe per una notte, i giornali: «Uomo di poche parole ma…»

Jovic eroe per una notte, la Gazzetta dello Sport lo premia con un bel 7 in pagella: «Uomo di poche parole ma…»

Finalmente Jovic: l’attaccante serbo arrivato nelle ultime ore della sessione estiva di mercato ha trovato ieri sera la sua prima rete con la maglia del Milan.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola lo ha premiato con un meritato 7 in pagella: «Luka è un uomo di poche parole: non la tocca quasi mai ma sblocca la partita e fa la sponda per il terzo gol».