Jovic Milan: ultima chiamata per il serbo? Le NOVITA’ sul futuro e sulla clausola per il rinnovo in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Luka Jovic è tornato a disposizione di Pioli per Milan Empoli, partendo nell’undici titolare, dopo aver scontato le due giornate di squalifica.

Per l’attaccante serbo è l’occasione di dimostrare di aver svoltato a livello mentale e di essere diventato una risorsa per la sua squadra anche se impiegato dall’inizio. Arrivato a titolo gratuito dalla Fiorentina la passata estate, ha la possibilità di invogliare il club rossonero a far scattare l’opzione di rinnovo per un’altra stagione, valido anche al termine della stagione 2024/2025 e della 2025/2026.