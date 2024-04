Jovic Milan: traguardo raggiunto contro la Fiorentina, il futuro è tutto da scrivere

Entrato nel secondo tempo di Fiorentina Milan, Jovic ha raggiunto un traguardo. Il futuro del serbo è tutto da scrivere

All’82’ di Fiorentina Milan, Pioli ha deciso di sostituire Olivier Giroud con Luka Jovic. Il serbo entrando sul terreno di gioco contro la sua ex squadra ha raggiunto un traguardo importante: è arrivata la presenza numero 50 (19 in rossonero) in Serie A.

Il suo futuro resta da scrivere ma tutto lascia pensare che potrebbe proseguire la sua avventura con il Milan, con Furlani e Moncada che come riportato dal Corriere dello Sport sarebbero pronti a rinnovargli la fiducia. L’attaccante rimane a -1 dal suo miglior rendimento realizzativo nel nostro campionato.