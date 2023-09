MN24 – Jovic Milan, ecco quando si terrà la conferenza di presentazione: le ultime

Novità sulla conferenza stampa di presentazione di Luka Jovic, ultimo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato

Luka Jovic è stato l’ultimo colpo del calciomercato Milan. L’attaccante ex Fiorentina è arrivato in rossonero per rinforzare il reparto offensivo, rappresentando un’alternativa a Olivier Giroud.

La conferenza stampa di presentazione del serbo ai suoi nuovi tifosi rossoneri si terrà giovedì alle ore 14:00 a Milanello.