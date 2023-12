Jovic Milan, un gol può cambiare il futuro? NOVITÀ sulla clausola di rinnovo esercitabile dal club rossonero

Il Milan ritrova la vittoria e il sorriso contro il Frosinone grazie anche alla rete segnata da Jovic. Un primo gol in maglia rossonera per il serbo che potrebbe influire anche sul suo futuro.

Come riportato da Tuttosport questa mattina, però, certamente non basta una partita a invertire il trend valutativo sull’eventuale possibilità di far attivare la clausola di rinnovo che può essere esercitata dal club. Serviranno altre prove su questa falsa riga.