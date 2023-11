Jovic Milan, importanti novità sul futuro: ecco cosa può succedere da qui ai prossimi mesi su questo fronte

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Luka Jovic, il cui impatto con la maglia del Milan in questi primi mesi è stato certamente al di sotto delle aspettative.

Proprio per questo motivo, spiega Calciomercato.com, al momento il centravanti serbo arrivato in estate dalla Fiorentina ha poche chance di essere riconfermato. Il suo contratto in scadenza a giugno potrebbe non essere rinnovato.