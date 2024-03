Jovic Milan: il serbo si gioca tutto in questi mesi, le chances di restare in rossonero

Il calciomercato Milan potrebbe subire una rivoluzione nel reparto d’attacco. In tal senso Jovic si gioca tutto nei prossimi mesi

Luka Jovic si giocherà una buona fetta del proprio futuro in rossonero per non finire nella possibile rivoluzione che può coinvolgere il calciomercato Milan nel reparto d’attacco nella sessione estiva.

Secondo quanto riportato da Calciomecato.com Jovic ha ancora chances di essere confermato anche se il club rossonero continua a valutare altri profili per un colpo se non due anche per tutelarsi dalla possibile partenza di Giroud.