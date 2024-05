Conte Milan, strada definitivamente CHIUSA: non sarà il prossimo allenatore dei rossoneri DETTAGLI

Conte Milan, strada definitivamente CHIUSA: non sarà il prossimo allenatore dei rossoneri. I DETTAGLI e le ultime sul dopo Pioli

Non sarà Antonio Conte il prossimo allenatore del Milan. Dopo la comunicazione ufficiale dell’esonero di Pioli, il nome di Fonseca è balzato in pole. Contatti continui tra le parti che sono a lavoro per gli ultimi dettagli burocratici.

si… depenna. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 22, 2024

Come riportato da Matteo Moretto su X, Conte si può definitivamente togliere dalla lista dei possibili successori di Pioli sulla panchina rossonera.