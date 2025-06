Jovic, quale futuro per l’ex attaccante del Milan? Adesso è ad un passo dal firmare con una nuova squadra. Le ultimissime notizie

Il futuro di Luka Jovic si tinge sempre più di bianco e blu: l’attaccante serbo è ad un passo dal trasferirsi al Cruz Azul, il blasonato club messicano. Dopo una stagione altalenante al Milan, dove il suo contratto è scaduto il 30 giugno 2025 e il club ha deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo, Jovic è ora libero di accasarsi altrove e il Messico sembra la sua destinazione più probabile.

Le trattative tra l’entourage del giocatore e il Cruz Azul sono ormai in fase avanzata. Il club messicano, noto per i suoi investimenti importanti, è pronto a fare di Jovic uno dei calciatori più pagati della Liga MX, offrendogli un ingaggio che si aggira intorno ai 5 milioni di euro a stagione. Un’offerta economicamente molto vantaggiosa che ha convinto il giocatore a considerare seriamente l’opportunità di ripartire dal campionato messicano, dove potrebbe trovare lo spazio e la continuità di cui ha bisogno per rilanciarsi.

L’arrivo di Jovic al Cruz Azul rappresenterebbe un colpo significativo per la squadra, che cerca un attaccante prolifico per risolvere i problemi realizzativi e puntare a traguardi importanti. La dirigenza de “La Máquina Celeste” vede in lui il profilo ideale per guidare l’attacco, puntando sulla sua esperienza europea e sulle sue qualità tecniche.

Nonostante l’interesse di altri club, come il Botafogo in Brasile, il Cruz Azul sembra essere in pole position per assicurarsi le prestazioni del serbo. L’operazione, che non prevede costi di trasferimento vista la scadenza del contratto con il Milan, si baserà principalmente sull’accordo sull’ingaggio, con le parti che starebbero limando gli ultimi dettagli per chiudere l’affare nei prossimi giorni.