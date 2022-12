James: «Leao? Uno dei giocatori più forti contro cui ho giocato»

Reece James sul proprio account Twitter ufficiale ha detto la sua sugli attaccanti più forti affrontati in carriera:

3 hardest players I’ve ever played against are all left wingers! Vinicius Jr, Leao and Mane! 🔥 https://t.co/9PYuXJJjro

