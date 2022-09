Jacobelli: «Cardinale mi ha impressionato, ecco perchè»

Xavier Jacobelli, famoso giornalista, ha parlato di Gerry Cardinale e dell’impatto che ha avuto sul pianeta rossonero: le sue parole

Intervenuto a Milan Tv, Xavier Jacobelli ha parlato così di Olivier Giroud:

«Mi è piaciuto molto l’atteggiamento di Cardinale. Sceglie sempre i momenti giusti: era in incognito il giorno dello Scudetto dell’anno scorso ed è arrivato al Milan nel giorno del derby vinto. Mi è piaciuto lo stile sobrio e molto da american way: ha lasciato la ribalta a Pioli e ai giocatori, non ci sono state interviste e attenzioni mediatiche. Poi il giorno dopo è andato a Milanello, incontrando tutti e pronunciando un discorso da re con la corona che, però, si fida molto dei suoi e del management italiano».