Italiano Milan, l’annuncio del dirigente del Bologna blocca tutto: pessime notizie per Furlani . Le ultimissime notizie sui rossoneri

Grande novità sul futuro di Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e obiettivo del Milan. Giorgio Furlani ha individuato in lui ottime caratteristiche per iniziare un nuovo progetto: la sensazione, però, è che non si muoverà dai felsinei, come confermato dal loro AD a Radio Anch’io Sport.

«Abbiamo già iniziato a parlare con Italiano per prolungare il contratto. Al di là di quello che succederà da qui alla fine abbiamo intenzione di proseguire il rapporto con lui, la volontà della società gliel’abbiamo manifestata».