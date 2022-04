Italiano: «Il Milan ha un gioco consolidato e non dipende da un calciatore». Le parole del tecnico viola in conferenza stampa

Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina. Ecco le parole del tecnico viola:

«Hanno due punti di vantaggio sulle altre e ad oggi è quella che ha più possibilità di arrivare fino alla fine. Il Milan di Pioli ha un gioco consolidato e non dipende solo da un calciatore. Un po’ come noi, mi piace far segnare tutti perché è una cosa positiva. Ora siamo concentrati su queste partite».