Caldara via dal Milan a fine stagione? Definito il futuro del centrale rossonero: ecco che cosa succederà in estate

L’avventura di Mattia Caldara con la maglia del Milan è di fatto arrivata al capolinea. Il club rossonero, infatti, avrebbe preso una decisione definitiva in merito al futuro del suo centrale.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira su X, Caldara non rinnoverà il suo contratto in scadenza al termine di questa stagione e lascerà dunque il Diavolo a parametro zero.