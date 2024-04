Italiano Milan, clamoroso RETROSCENA: lui aspettava una proposta ma... I dettagli

Italiano Milan, clamoroso RETROSCENA: lui aspettava una proposta da parte dei rossoneri ma… Tutti i dettagli

Tuttomercatoweb ha raccontato un clamoroso retroscena per quanto riguarda la panchina del Milan e il nome di Vincenzo Italiano. Il tecnico in queste settimane non ha ricevuto le offerte che sperava di ricevere.

Tra i club in cui credeva di ricevere delle proposte c’era anche il Milan: i rossoneri però, nonostante abbiano deciso di salutare Stefano Pioli, opteranno per un allenatore straniero rifiutando così la possibilità di tesserare l’attuale allenatore della Fiorentina.