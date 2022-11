Italiano: «Temo tutto del Milan, ha fatto grandissime cose»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Milan

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Milan:

Qual è stata la sconfitta più dolorosa e la vittoria più bella di questa stagione?

«La sconfitta più dolorosa è stata quella contro l’Inter per come è arrivata e per come avevamo affrontato la gara ribaltando un risultato negativo e per il fatto che il punto sarebbe stato meritatissimo. Ha fatto molto male perché è stata l’unica in un periodo dove abbiamo fatto ottimi risultati. Mentre le vittorie sono tutte belle perché vincere è sempre difficile, soprattutto in Serie A»

È soddisfatto dei progressi della squadra?

«Sono contento perché è stato un periodo non bello, molto difficile e complicato. I ragazzi hanno reagito, prima in Conference e poi in campionato ed è venuto fuori il carattere dei ragazzi, quello che mi è piaciuto è questo orgoglio e lo spirito delle ultime partite che dovrà essere riproposto anche contro il Milan. Una partita da affrontare con lo spirito giusto, è l’ultima, cercheremo di fare bene»

Castrovilli?

«Sta iniziando a lavorare anche con i compagni anche se non a pieno regime. Non affrettiamo i tempi, arriva da un infortunio grave e le tempistiche sono giuste. Ha rispettato tutto il lavoro per ritrovare la condizione e il tono muscolare oltre al ginocchio, pian pianino lo recupereremo»

Cosa farete durante il Mondiale?

«Faremo due settimane di stop poi riprenderemo con gli allenamenti e le amichevoli. Ne faremo tante perché affrontare avversari è un ottimo allenamento e cercheremo di farne un bel po’»

Che partita si aspetta contro il Milan?

«Temo tutto dei rossoneri. Temo un gruppo che ha fatto grandissime cose. Una squadra che in casa si esprime in modo spettacolare. L’abbiamo preparata con la giusta attenzione, è un bell’esame per noi. Dobbiamo cercare di concludere bene, fare prestazione ed avere la coscienza a posto. Dobbiamo cercare di fare punti»

Cosa vorrebbe rivedere delle sfide giocate contro il Milan l’anno scorso?

«In entrambe le sfide dell’anno scorso abbiamo giocato con grande personalità, affrontando il Milan con coraggio, soprattutto nella sfida di ritorno. L’abbiamo affrontata con grande personalità anche se poi un episodio di ci ha condannato e vorrei rivedere proprio quella personalità»

Commisso le ha detto qualcosa prima di ripartire per gli USA?

«Ha salutato il gruppo, ha salutato tutti. Sono stati tre mesi intensi con lui presente. Siamo contenti di avergli regalato una serie di vittorie e penso che sia tornato in America felice»

Tra poco prenderà il via il Mondiale, lo seguirà?

«Seguirò il Mondiale e seguirò soprattutto i nostri calciatori. Dispiace non vedere l’Italia all’opera però mi concentrerò su quello che potrà essere la crescita dei nostri ragazzi e poi è sempre una coppa del mondo, uno spettacolo e ce lo godremo»