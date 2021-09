Italia Under 18, convocati due rossoneri per la doppia sfida con la Serbia

Sono due i giocatori del Milan convocati dall’Italia Under 18 in vista della doppia amichevole contro la Serbia

L‘Italia Under 18 si tinge di rossonero. Sono due i giocatori del Milan convocati dal c.t. Daniele Franceschini per la doppia amichevole contro la Serbia in programma il 7 ed il 9 ottobre. Si tratta del difensore Andrea Bozzolan e dell’attaccante Leonardo Rossi. Ecco l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Davide Mastrantonio (Roma), Simone Scaglia (Juventus);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Gabriele Cagia (Genoa), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Gabriele Indragoli (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Mattia Motolese (Bologna), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Giulio Doratiotto (Juventus), Justin Kumi (Sassuolo), Luis Hasa (Juventus), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Andrea Palella (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Raimondo (Bologna), Leonardo Rossi (Milan), Samuele Vignato (Monza).