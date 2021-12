Italia Under 16: due rossoneri convocati per il raduno a Novarello

Sono due i giovani rossoneri convocati nell’Italia Under 16 del c.t. Zoratto per il prossimo ritiro a Novarello

Nuovo raduno per la Nazionale Under 16. Dopo aver concluso al secondo posto il Torneo Val de Marne (Parigi) agli inizi di novembre, perdendo di misura (1-0) con la sola Inghilterra e due vittorie prestigiose con i pari età della Francia (3-0) e Belgio (2-1), gli Azzurrini guidati da Daniele Zoratto si ritroveranno al ‘Villaggio Azzurro’ del centro sportivo di Novarello da giovedì 16 fino a domenica 19 novembre. Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Azzurro, tutti nati nel 2006, che sosterranno un doppio allenamento venerdì e sabato per poi concludere il collegiale domenica con un’amichevole contro i pari età dell’Atalanta (11.00).

Sono sei i giocatori che hanno ricevuto la prima chiamata in Azzurro: Maycol Tejada Barreras e Georges Chris Acka rispettivamente portiere e difensore del Lanerossi Vicenza, Alphadjo Cisse centrocampista del l’Hellas Verona, Mohamed Soldà difensore del Bologna; Filippo Pagnucco, difensore della Juventus e Diego Sia, attaccante del Milan: “Sono questi gli elementi a cui dedicheremo maggiore attenzione – dichiara Daniele Zoratto – per valutarne le capacità e magari per allargare la rosa della squadra che più è ampia e più alternative offre. Avremo l’amichevole con l’Atalanta – conclude il tecnico Azzurro – per testare i nuovi arrivi”.

Gli allenamenti di giovedì e venerdì saranno a porte chiuse. Sarà possibile assistere alla amichevole di domenica contro l’Under 16 dell’Atalanta per un numero limitato di spettatori(100) per rispettare i criteri indicati dal protocollo anti covid. L’ingresso sarà possibile per massimo un genitore per ogni giocatore convocato e due rappresentanti per ogni Società professionistica. Sarà comunque necessario accreditarsi entro e non oltre le 14.30 di mercoledì 15 novembre alla seguente mail [email protected] e bisognerà essere in possesso del green pass per poter accedere all’impianto.

Elenco dei convocati

Portieri: Francesco Tommasi (Inter), Tommaso Martinelli (Fiorentina), Maycol Tejada Barreras (Vicenza);

Difensori: Georges Chris Acka (Vicenza), Nicolò Meringolo (Juventus), Filippo Pagnucco (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Mohamed Soldà (Bologna), Andrea Zilio (Bologna);

Centrocampisti: Alphadjo Cisse (Verona), Giacomo De Pieri (Inter), Cosimo Fiorini (Fiorentina), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal);

Attaccanti: Manuel Giuseppe Pisano (Juventus), Filippo Scotti (Milan), Diego Sia (Milan), Matteo Spinaccè (Inter), Federico Ragnoli Galli (Atalanta).