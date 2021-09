Italia U21, Tonali titolare e capitano del match contro il Montenegro

Sandro Tonali parte titolare e con la fascia di capitano al braccio per il match dell’Italia Under 21 contro il Montenegro

Sandro Tonali sarà il capitano dell’Italia Under 21 nel match contro il Montenegro valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Titolare anche Lorenzo Colombo, attaccante della Spal di proprietà del Milan. Parte in panchina invece il portiere Plizzari. Qui la formazione ufficiale.