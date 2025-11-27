Italia U17 nella storia, è bronzo Mondiale! Longoni eroe contro il Brasile: il portiere del Milan ne para due

Italia U17, impresa degli Azzurrini di Favo che battono la Selecao ai rigori. Decisivo Longoni, festa anche per Lontani e Pandolfi

Il calcio giovanile italiano ha oggi scritto una pagina importante della sua storia. La Nazionale U17 guidata dal CT Favo si è infatti classificata terza al Mondiale di categoria, un risultato mai raggiunto prima d’ora dagli Azzurrini.

Decisiva la vittoria arrivata nella finalina disputata oggi contro il Brasile, un match intenso nel corso del quale si è preso prepotentemente la scena il giovane portiere del Milan Alessandro Longoni.

Il talento rossonero è stato l’assoluto protagonista nella decisiva lotteria dei tiri da rigore: Longoni ha ipnotizzato per ben due volte i tiratori brasiliani, regalando così lo storico terzo posto alla propria Nazionale in questa competizione iridata. Una gioia a forti tinte rossonere, dato che oltre a Longoni, anche altri due milanisti hanno preso parte a questa gloriosa spedizione: si tratta dell’attaccante classe 2007 Simone Lontani e del promettente centrocampista classe 2008 Fabio Pandolfi.