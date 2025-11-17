Italia Norvegia, la serata di San Siro e i due problemi choc per Gattuso! Ma è meglio se...

Italia Norvegia, la debacle subita dagli Azzurri ieri sera a San Siro non può passare inosservata: due i problemi choc per Gattuso

Quando si finisce così brutalizzati, com’è successo a Milano in Italia-Norvegia, c’è una perenne tentazione nel nostro calcio: ragionare sui massimi sistemi. Che hanno, ovviamente, una loro ragione d’essere, altrimenti non si spiegherebbe una crisi che data da così tanto tempo. Perché, è bene ricordarlo, oltre a due Mondiali già saltati e a un terzo a rischio, dopo la vittoria del 2006 abbiamo partecipato a due edizioni da comparse, eliminati già nel girone e da avversari non propriamente di primissima fascia e prestigio internazionale.

Perciò, tutto vero: le responsabilità politiche della Federazione, una mentalità stantia e conservatrice o – altra faccia della stessa medaglia – un modernismo di moda mal assimilato e velleitario. Eccetera eccetera, aggiungetene pure tanti e tutti quelli che volete, stiamo sulla crisi generazionale dei talenti oppure l’incapacità di promuovere quelli che ci sono, o ancora su una Serie a dal bassissimo piacere di giocare e dal numero di gol spesso risibile, condizionata da infinite polemiche, dall’uso spropositato del Var, da una ricerca del colpevole a tutti i costi. Tutto giusto (o forse no, non proprio tutto), ma adesso? Davvero l’Italia perde complessivamente 7-1 con la Norvegia, che al Mondiale mancava dal 1998? Davvero loro sono dentro una golden age, il periodo migliore della loro storia e noi, ben che vada, riusciamo talvolta a nascondere la polvere sotto il tappeto?

LEGGI QUI L’EDITORIALE COMPLETO