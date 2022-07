Italia Islanda Femminile: sarà derby tra rossonere

Domani nel match valido per la seconda giornata degli Europei femminili tra Italia e Islanda ci sarà il derby tra rossonere

Domani nel match valido per la seconda giornata degli Europei femminili tra Italia e Islanda ci sarà il derby tra rossonere

Per le azzurre infatti ci sarà con ogni probabilità in campo Giuliani e Bergamaschi con il possibile inserimento dal primo minuto di Piemonte, dopo il gol contro la Francia e dall’altra per l’Islanda ci sarà Arnadottir