Italia Irlanda del Nord, boom di share: il dato sui telespettatori

Italia-Irlanda del Nord, prima partita del percorso verso il Mondiale 2022 è stata seguita da oltre 6 milioni di telespettatori

Italia-Irlanda del Nord, prima partita del gruppo C dei gironi di qualificazioni al Mondiale 2022 è stato seguito in Tv da 6.129.000 telespettatori (22.64% di share). Lo riferisce la FIGC tramite un comunicato ufficiale.

Un ottimo dato per gli azzurri che sono riusciti a risvegliare l’amore degli italiani per la Nazionale dopo anni bui. L’Italia ha vinto la partita per 2.0 con le reti di Berardi e Immobile.